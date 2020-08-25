Sky News – за прошедшие 30 лет Земля потеряла 28 трлн тонн льда

25.08.2020, 11:52, Новости дня

Таяние льдов происходит ещё быстрее, чем предполагалось, пишет Sky News: согласно исследованиям британских учёных, за последние 30 лет планета потеряла 28 трлн тонн ледяного покрова. В качестве основной причины учёные называют глобальное потепление, вызванного выбросом в атмосферу парниковых газов.

Нам известно, что с потеплением климата происходит таяние льдов, однако новые данные показывают, что этот процесс протекает ещё быстрее, чем того опасались учёные. Начиная с 1994 года, три британских университета отслеживали уровень ледяного покрова, используя спутниковые изображения земных полюсов, гор и ледников. Полученные результаты они охарактеризовали как «ошеломительные».

Впервые наблюдения включили в себя весь исчезающий на планете лёд. Согласно оценкам исследователей, меньше чем за тридцать лет было потеряно 28 трлн тонн льда. Для сравнения, этой массы хватило бы для того, чтобы покрыть всю территорию Великобритании слоем льда толщиной в 100 метров.

Учёные говорят, что эти данные являются очередными доказательствами катастрофического ущерба, наносимого парниковыми газами.

ТОМ СЛЭЙТЕР, Лидский университет: Сейчас практически не остаётся сомнений в том, что это глобальное потепление, связанное с климатическими выбросами. Средняя температура Земли повысилась на 1 градус Цельсия с 1880 года: этот процесс усугубляется на полюсах, ввиду сокращения альбедо и принципа распределения тепла и энергии на Земле. То, что мы увидели — это реакция планеты на потепление океанов и атмосферы.

В рамках исследования ледяного покрова недавно вышел новый отчёт, в котором содержится вывод о том, что аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без глобального изменения климата. Аномальные погодные условия регистрируются по всему миру. Даже в Великобритании, то, что сейчас рассматривается как аномальная жара, может стать обычной летней погодой в последующие 30 лет, учитывая изменения на планете, вызванные глобальным потеплением.

Дата выхода в эфир 25 августа 2020 года.