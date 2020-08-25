Мнение: Личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ

25.08.2020, 11:50, Разное

"Джокер ДНР" опубликовал новую порцию внутренних документов 36-й бригады морской пехоты ВСУ посвященных на этот раз ее личному составу. Можно отметить, что в бригаде существенное расхождение штатной и списочной численности. При штатной численности в 2605 человек по спискам проходит 1533.



А здесь у нас список личного состава штаба бригады.



Укомплектованность подразделений на 19 мая 2020 года.

"Джокер ДНР" обещает и далее публиковать данные по личному составу.