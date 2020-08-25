 

Мнение: Личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ

25.08.2020, 11:50, Разное

"Джокер ДНР" опубликовал новую порцию внутренних документов 36-й бригады морской пехоты ВСУ посвященных на этот раз ее личному составу. Можно отметить, что в бригаде существенное расхождение штатной и списочной численности. При штатной численности в 2605 человек по спискам проходит 1533.


А здесь у нас список личного состава штаба бригады.


Укомплектованность подразделений на 19 мая 2020 года.

"Джокер ДНР" обещает и далее публиковать данные по личному составу.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мальчик признался бабушке, что к нему по ночам приходит страшная черная женщина

24.06 / Это самая лучшая фотография монстра Несси или подделка?

26.06 / «И из Польши, и из России подкидывают»

20.07 / Доктор сообщил, как часто людям необходимо проверяться на онкологические заболевания

25.06 / Мнение: Американская любовь в наручниках

27.06 / Японский робот очистил помещение от коронавируса посредством ультрафиолета

11.08 / Скандалы: Хозяин Камчатки

09.07 / В ожидании культурного империализма

20.07 / Мексиканский штат Тамаулипас уже полвека не подвергается атаке ураганов: Люди говорят, что его защищают пришельцы

09.08 / Российская военная драма “Ржев” покорила зрителей Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска