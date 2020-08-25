Матери-одиночке из Москвы вернули четверых детей

25.08.2020, 11:48, Новости дня

В Москве многодетной матери-одиночке Марине Волхонской вернули четверых детей, которых изымал социальный центр из-за беспорядка в доме, сообщили в Министерстве просвещения.

«Многодетной матери-одиночке Марине Волхонской вернули четырех детей. Ситуация разрешилась после вмешательства в нее министерства просвещения. Органы опеки будут продолжать обеспечивать поддержку и сопровождение семьи», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Замглавы ведомства Денис Грибов уточнил, что изымать детей необходимо лишь в крайнем случае, когда есть реальная угроза жизни ребенка и нужны неопровержимые подтверждения оснований для изъятия. По его словам, некачественный ремонт не может быть таким основанием.

Грибов отметил, что органы опеки и попечительства должны работать в тесном взаимодействии с населением.

«Нужно все обстоятельства детально взвешивать, анализировать, получать неопровержимые подтверждения, понять зону ответственности органов опеки и рассматривать ситуацию, в первую очередь, со стороны семьи», – указал замминистра.

Канал RT сообщал, что органы опеки у 47-летней москвички Марины Волхонской изъяли четверых детей из-за беспорядка в доме. Через полгода на нее подали иск об ограничении в родительских правах.