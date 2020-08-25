В Москве оставили только один троллейбусный маршрут

25.08.2020, 11:48, Новости дня

В Москве останется один троллейбусный маршрут, он будет связывать Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, другие маршруты займут электробусы и автобусы, сообщил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

«25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта – по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем – это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом. В знак уважения к этому виду транспорта (троллейбусам) руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда – от Комсомольской площади до Новорязанской улицы», – сказал Антонов ТАСС.

Он пояснил, что данный маршрут выбран не случайно: именно на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. Антонов отметил, что скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы, там тоже можно будет увидеть троллейбусы разных лет. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса.

«Когда-то точно также популярную конку в столице сменил новый на тот момент вид транспорта – трамвай. Постепенно электробусных маршрутов будет все больше. Такая тенденция есть во многих городах Европы, Америки, Азии, но именно российская столица занимает первое место по количеству электроавтобусов среди европейских столиц. Количество электротранспорта постоянно растет – сейчас в парке 450 электробусов, до конца года их будет 600, а к 2024 году – более 2,6 тыс», – сказал Антонов.

Он добавил, что электробусы для Москвы поставляют ведущие российские автопроизводители «Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ». С 2018 года «КамАЗ» поставил 334 автобуса на электрической тяге. По сервисным контрактам производители отвечают за полную функциональность электробусов и зарядных станций в течение 15 лет их эксплуатации.

Сегодня в Москве 36 электробусных маршрутов. Электрический транспорт курсирует на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре столицы.