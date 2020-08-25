Центр Гамалеи подал документы для пострегистрационных испытаний вакцины от COVID

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25.08.2020, 11:48, Новости дня

Центр Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Документы институт уже подал для пострегистрационных наблюдений, сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

По его словам, на следующей неделе начнется набор добровольцев для проведения пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса.

«Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике», – сказал Мурашко.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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