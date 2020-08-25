Питтсбургский университет вводит обязательный курс по борьбе с расизмом
25.08.2020, 11:45, Новости дня
В учебной программе Питтсбургского университета этой осенью появится дополнительный курс, направленный на подготовку противников расизма.
Новый курс «Расизм в отношении чернокожих: история, идеология и сопротивление» станет обязательным для первокурсников и факультативным для «других заинтересованных студентов», говорится в заявлении университета.
Цель курса состоит в том, чтобы «дать студентам представление о длительной борьбе страны с расизмом в отношении чернокожих», сообщил университет.
«Курс разработан, чтобы рассказать нам всем об истории и культуре чернокожего населения, о многочисленных формах расизма в отношении чернокожих, и о том, как мы можем стать борцами с расизмом», – заявила вице-канцлер университета Энн Кадд.
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