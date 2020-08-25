Всемирный банк предупредил о росте крайней нищеты из-за коронавируса

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25.08.2020, 11:45, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса до 100 миллионов человек, возможно, вернулись в крайнюю нищету, предупредил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Согласно предыдущим оценкам банка, крайняя нищета из-за COVID-19 грозила 60 миллионам человек, но по новым расчетам этот показатель может составить от 70 до 100 миллионов.

При этом Малпасс допустил, что «это число может вырасти», если положение с пандемией усугубится или она затянется.

В этой ситуации «крайне важно», чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран, находящихся в группе риска, пойдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности, заявил Малпасс.

Всемирный банк обязался выделить 160 миллиардов долларов 100 странам до июня 2021 года в рамках усилий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Hо даже в этом случае крайняя нищета, которая определяется как доход в размере менее 1,90 доллара в день, продолжает расти.



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