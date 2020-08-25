Виктория Бекхэм сделала невестке Николе Пельтц роскошный подарок

25.08.2020, 11:43, Разное

Сейчас семейства Бекхэм и Пельтц заняты одним – планированием и подготовкой свадьбы их наследников: как мы помним, в июле старший сын Дэвида и Виктории – Бруклин – сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Николе Пельтц. Несколько часов назад журнал The Sun поделился новыми деталями предстоящего торжества: Виктория предложила Николе взять на себя заботы о дизайне и пошиве ее свадебного наряда. Начинающая актриса от такого подарка будущей свекрови отказаться, конечно же, не смогла. Хотя поначалу Никола планировала поручить это дело известному бренду Elie Saab.

Виктория очень хотела создать для Николы свадебное платье, поэтому сначала одарила ее вещами из своих коллекций. Дизайнер планирует в будущем сохранить этот наряд как семейную реликвию, поэтому она очень рада, что Никола согласилась, – рассказывает инсайдер The Sun.

Бруклин, Дэвид, Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

Напомним, 11 июля утром иностранные СМИ сообщили о помолвке Бруклина с Николой. Затем появилось официальное подтверждение от самого жениха – на фото можно было увидеть и кольцо. Изделие украшает бриллиант изумрудной огранки, по оценкам экспертов, в 4,5-5 карат. Чуть позже стало известно, что его стоимость составляет 350 тысяч долларов.

Через несколько дней мама Бруклина – Виктория Бекхэм – поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его с невестой с таким знаменательным событием. А затем сами Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией новых кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца. Оказалось, его Бруклин сделал за ужином с семьей Николы.

Также СМИ удалось узнать и первые детали будущей свадьбы. Во-первых, пара якобы планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Во-вторых, отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, по сообщениям издания, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. Молодые также не забыли и о практичной стороне дела: скорее всего, они заключат брачное соглашение, которое поможет им раз и (как ожидается) навсегда закрыть вопрос семейного бюджета. Напомним, состояние отца Николы насчитывает свыше одного миллиарда долларов, так что денежный вопрос в браке одной из его восьми детей интересует мужчину особенно сильно.

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