Мнение: И где же тут логика, у украинского правительства?

25.08.2020, 11:20, Разное

Меня тут прямо всего “обрадовали” – оказывается, рейса “Москва-Одесса” уже давно нигде нет и в лучший в мире город можно попасть только через Минск (и уже сразу не хочется никуда лететь и не делать себе голову со всеми этими бесконечными пересадками).

И вот скажите кто-нибудь, ну что такого Москва Украине сделала, что везде из Москвы есть рейсы, на Украину (загуглил для интереса рейс “Москва-Киев”, тоже нет) только нет? Прямо враги такие стали, что уже на Украине и знать Москву не хотят? Или после карантина рейс таки вернут, никто не знает?

И самый главный вопрос – а почему же тогда не отменили безвизовый режим с Россией?

То есть, русские этому бандеровскому правительству прямо такие сплошные враги, но при этом будем их пускать без виз, свободно? Вот объясните кто-нибудь бедному сломавшему себе всю голову еврею, где же логика у моей родины?