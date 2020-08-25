 

Выходца из Киргизии приговорили за нападение на полицейского в Москве

25.08.2020, 11:08, Новости дня

Выходец из Киргизии Махмуджан Матмусаев, напавший на полицейского и ранивший ножом своего знакомого на Вешняковской улице в Москве, приговорен к семи годам лишения свободы, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Приговором суда Матмусаеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – передает ТАСС слова Ивановой.

30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по Вешняковской улице он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов. Однако тот повел себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти. В интернете затем появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на сотрудника, сорвав с него фуражку. Далее между правонарушителем и полицейским началась борьба, в ходе которой злоумышленник попытался завладеть его табельным оружием.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни или здоровья). После этого в отношении Матмусаева возбудили второе уголовное дело – по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе следствия фигурант частично признал вину и сообщил, что в момент нападения был сильно пьян. 



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