Мнение: Почему в России у Навального не нашли следов токсинов?

25.08.2020, 11:07, Разное

Немецкие врачи нашли в организме Навального следы токсического вещества.

Российские врачи ожидаемо кинулись опровергать немецких медиков. Завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Н. И. Пирогова Борис Теплых заявил, что «ничего нового» из заявления немецких врачей не услышал. По его словам, российские врачи в первый же день прорабатывали версию об интоксикации Навального ингибиторами холинэстеразы. Но найти вещество не удалось.

«Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было. Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла»,— рассказал Теплых «РИА Новости».

Вспомнился Юрий Щекочихин, которого отравили в 2003году. В возбуждении уголовного дела отказывали в течение семи с половиной лет. В 2010 году все-таки возбудили, но прекратили, мол нет события преступления. Экспертиза слишком запоздала, хотя наконец-таки и была проведена эксгумация.

Когда биологические образцы были доставлены ведущему судебному токсикологу Евросоюза, он так и скажет: это нужно было делать сразу. По окончании исследования заметит: такое впечатление, что ваши специалисты ничего не искали, а напротив — делали все, чтобы ничего не найти (отсюда).

Стоит ли удивляться, что российские врачи не нашли подтверждения отравления Навального? Может, потому и не нашли, что не сомневались, что Навального из России не выпустят. А те, кто принял решение отпустить Навального в Германию, видимо, приняли это решение опираясь на выводы российских медиков, что токсинов в организме Навального нет…