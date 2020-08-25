«Красное и белое» поблагодарила протестующих в Минске за рекламу сети

25.08.2020, 10:58, Разное

Владелец сети магазинов по продаже алкоголя «Красное и белое» Сергей Студенников поблагодарил белорусских протестующих за проведённые акции в Минске и других городах страны.

Наиболее красочной, по словам бизнесмена, вышел флешмоб с красно-белыми флагами, напоминающими цвета российского ритейлера.

– Молодцы, ребята! Это было очень эффектно и эффективно. В то время, когда реклама на федеральных телеканалах стоит миллионы долларов, мы получили бесплатно такую рекламу нашего бренда на весь мир. Это беспрецедентная акция. Жаль, что наш пиар-отдел не додумался до этого. Нам следует учиться у белорусов, а ребятам из Минска и соседнего государства хочу сказать, чтобы не останавливались на достигнутом. Если флаг нашей компании станет государственным в Белоруссии — это будет прекрасно, — сказал Студенников.

Компания «Красное и белое» объявила об уважении истинного выбора белорусского народа. Руководство бренда собирается оказать поддержку протестующим и готовится выслать в Белоруссию грузовик с продукцией и атрибутикой сети. Участникам акций обещают дисконт и другие скидки при покупке в магазинах.