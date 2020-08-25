В РФ подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

25.08.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 4696 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 966 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки выявлено 4696 заболевших в 84 регионах, из них 1253 случая (26,7%) не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 681, Санкт-Петербурге – 179, Московской области – 143.

За весь период в РФ зарегистрировано более 966 тыс. случаев заболевания в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 120 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 16 тыс. 568 человек.

Из больниц по выздоровлении от коронавируса выписано 6652 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 779 тыс. человек.

Накануне, 24 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4744. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 48.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.