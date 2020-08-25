Определены сроки швартовных испытаний фрегата «Адмирал Головко»

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25.08.2020, 10:48, Новости дня

Швартовные испытания фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко» начнутся летом 2021 года, сообщил глава «Северной верфи» Игорь Орлов.

«Швартовные испытания «Адмирала Головко» мы планируем начать летом 2021 года, а отправить корабль на ходовые – в первом квартале 2022 [года]», – передает ТАСС слова Орлова в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Он рассказал также, что «Северная верфь», ведущая серийное строительство фрегатов и корветов для ВМФ России, успешно решает проблему диверсификации и имеет контракты на строительство 14 судов рыболовецкого флота.

«Сейчас «Северная верфь» имеет действующие контракты на строительство 14 судов рыболовецкого флота», – сказал Орлов.

Говоря об участии «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в форуме, Орлов отметил, что предприятие традиционно представлено на выставке в составе ОСК.

«В демоцентре корпорации представлены модели экспортных вариантов наших корветов и фрегатов», – сказал он.

По словам главы верфи, также на стенде Промсвязьбанка представлена модель ярусолова-процессора проекта MT1112XL как пример диверсификации производства.

«В перспективе строительство еще четырех (рыболовецких) судов, контракты на которые должны вступить в силу по итогам заявочной кампании», – сказал Орлов.

Напомним, 22 мая третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге. 



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