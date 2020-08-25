Ученые назвали одну из вероятных причин развития опасной формы коронавируса

25.08.2020, 10:45, Разное

Шведским ученым удалось раскрыть одну из возможных причин развития тяжелой формы COVID-19. К такому результату может привести аномальное поведение специфических иммунных клеток, о чем указано в новой статье, появившейся в журнале Science Immunology.

В своем исследовании эксперты изучили 27 образцов крови. Их взяли у 10 людей с умеренной формой COVID-19 и у 17 с тяжелой коронавирусной инфекцией. Еще 17 образцов были взяты у здоровых людей, их использовали в качестве контрольной группы.

После заражения коронавирусом начинают активироваться натуральные киллеры (NK-клетки) или цитотоксичные лимфоциты. При этом их функциональность зависела от того, в какой форме протекает инфекция. Так, у пациентов с тяжелой формой COVID-19 демонстрировалась высокая экспрессия Ksp37, NKG2C и перфорина. Это указывает на то, что увеличилось количество адаптивных NK-клеток, отличающихся большей эффективностью. Теперь исследователи хотят выяснить, какая связь существует между иммунным ответом и тяжелой формой COVID-19.