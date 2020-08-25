 

Дешёвые китайские смартфоны обвинили в воровстве денег и персональных данных пользователей

25.08.2020, 10:45, Разное

Эксперты обвинили дешевые смартфоны китайского производства в воровстве денежных средств пользователей и их персональных данных. Это происходит из-за предустановленного вредоносного ПО на таких устройствах.
Например, смартфон Tecno W2 в некоторых местах можно приобрести за 30 долларов. Однако его использование может привести к негативным последствиям. Этот производитель выпустил свой первый аппарат в 2014 году. С тех пор он является лидером по продажам в Африке.

Пользователи из Египта, Ганы, Эфиопии, Мьянмы и Индонезии стали жаловаться, что на смартфоне Tecno W2 постоянно появляются всплывающие уведомления, прерываются звонки, а со счета пропадают денежные средства. Внезапно обладатели дешевого девайса стали узнавать, что они платят за подписку на неизвестные приложения.

Результаты расследования специалистов из Secure-D показали, что все действия осуществлялись не просто так. Уже из коробки пользователи доставали смартфоны с вредоносным программным обеспечением. Они втайне от юзера загружали приложения и оформляли подписку на платные услуги.



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