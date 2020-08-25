Мнение: Выгребная яма Воронеж

25.08.2020, 10:40, Разное

Прочитал и не поверил. Потом прочитал ещё раз: “Двое детей, женщина и двое мужчин погибли, провалившись в выгребную яму в Воронежской области, сообщил журналистам представитель администрации Новоусманского района.” – и 38 лет как корова языком слизнула.

И дело даже не в такой выгребной трагедии – в конце концов в жизни всякое случается и прогнивший пол может провалиться даже под президентом (см. Беларусь).

Вопрос в другом – что пять человек (вернее шесть – один не захлебнулся и его пытаются спасти, но не в Германии), так вот, что шесть человек – двое детей, три мужика и одна женщина – делали одновременно в сортире?

38 лет назад я был на военных сборах в Каменске-Шахтинском. В части было два сортира – один новенький, каменный, куда солдатню не пускали, и другой деревяный, старый – в линеечку дюжина дырок, из которых высовывались дерьмо и крысы, так что семейные драгоценности приходилось придерживать в горсти, когда присаживался….

Так вот, когда там пол рухнул только два солдатика ушли на дно без женщин и детей (солдатиков спасли).

Хорошо, что есть страна, которая не меняется.