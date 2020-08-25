 

Главной угрозой для Крыма является российская милитаризация

25.08.2020, 10:40, Новости дня

Ключевой угрозой для аннексированного Крыма является российская милитаризация. Об этом в интервью “Радио Свобода” сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

“Все, что сейчас делается в крыму, имеет одну цель – милитаризация. Если кому-то, кто поедет в Крым к прекрасному Черному морю, покажется, что там есть какое-то развитие инфраструктуры – оно действительно там есть, но цель этого развития – военная”, – сказала она.

По словам Джапаровой, можно констатировать, что на сегодня Крым – это военная база Российской Федерации.

“Все, что тренируется в Крыму, далее перебрасывается согласно географии, в том числе и в регион Средиземноморья”, – уточнила первый замминистра.

Именно поэтому Украине и ее партнерам важно иметь площадку, на которой будет активно отслеживаться все, что происходит в аннексированном Крыму, все, что Россия совершает в Черном море, пытаясь доминировать и контролировать ситуацию в регионе, сказала Джапарова.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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