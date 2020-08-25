Шмыгаль надеется на скорейшее подписание соглашения о совместном авиапространстве с ЕС

25.08.2020, 10:40, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что соглашение о совместном авиапространстве с Евросоюзом будет подписано в ближайшее время. Как сообщает Правительственный портал, об этом он сказал на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом 24 августа.

“Мы понимаем трудности, но готовы приложить максимальные усилия для подписания этого документа. Это стало бы конкретным инструментом содействия восстановлению авиационного сектора, который серьезно пострадал от пандемии как в Украине, так и в ЕС”, – отметил украинский премьер.

Также Шмыгаль сообщил, что Украина готовит концепцию обновления Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы оно “соответствовало уровню наших отношений”.

“Правительство ставит целью учесть интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС”, – отметил премьер.

По его словам, наработки Киев планирует представить во время заседания Совета ассоциации в декабре этого года.

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами.

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). Великобритания вышла из Евросоюза 31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву). Британское издание Observer писало, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС Брюссель поддержит претензии Испании на Гибралтар.

В Офисе президента Украины рассчитывают, что соглашение будет подписано 1 октября 2020 года на саммите Украина – ЕС.