Висконсин: Национальная гвардия направлена в Кеношу

25.08.2020, 10:25, Новости дня

Губернатор Висконсина Тони Эверс направил войска Национальной гвардии в город Кеноша, чтобы предотвратить насилие после стрельбы полиции по чернокожему мужчине.

29-летний Джейкоб Блейк получил тяжелое ранение в спину вечером в воскресенье, когда наклонился в машину, в которой находились трое его детей.

Судя по всему, полиция реагировала на бытовой спор, хотя обстоятельства, связанные со стрельбой, до конца не ясны.

Расовая принадлежность трех полицейских – участников инцидента не сообщалась, но стрельба привела к ночному насилию в Кеноше – городе с населением около 100 тысяч человек, расположенном между Чикаго и Милуоки. Традиционно в городе селились представители рабочего класса.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что стрельба требует «немедленного, полного и прозрачного расследования, и офицеры должны быть привлечены к ответственности».