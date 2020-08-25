 

Разведка Южной Кореи считает сестру Ким Чен Ына вторым человеком в стране

25.08.2020, 10:25, Новости дня

Южнокорейская разведка полагает, что сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, «фактически, является вторым человеком» в стране, хотя, возможно, она и не была назначена его преемницей.

Об этом сообщил депутат южнокорейского парламента.

Ким Ё Чжон, которой, как считается, от 30 до 35 лет, является единственным близким родственником лидера, играющим публичную роль в политике. Недавно она возглавила новую, более жесткую кампанию, направленную на оказание давления на Южную Корею.

Член парламентского комитета по разведке от оппозиции Ха Тхэ Кён заявил журналистам, что Ким Ё Чжон помогает режиму, пользуясь полномочиями, предоставленными ее братом.

«Суть в том, что Ким Чен Ын по-прежнему обладает абсолютной властью, но передал чуть больше своих полномочий по сравнению с тем, что было раньше», – заявил законодатель после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы.

«Ким Ё Чжон, фактически, является вторым человеком в стране», – добавил Ха Тхэ Кён, согласно стенограмме, с которой ознакомились в Reuters.



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