Дело об опеке: Сил уверен, что Хайди Клум хочет забрать у него детей

25.08.2020, 10:22, Разное

В конце прошлой недели с виду благополучные отношения модели Хайди Клум с бывшим супругом Силом дали трещину: оказалось, последний не дает разрешения на поездку Хайди с их четырьмя общими детьми в Германию. Клум намерена привезти их с собой в Европу во время записи следующего сезона шоу Germany’s Next Top Model, на котором она по контракту обязана присутствовать. Сил же категорически против этого шага и настаивает на том, что в период, когда в мире бушует пандемия коронавируса, путешествовать с детьми небезопасно.

Благодаря изданию People удалось узнать, что в поданных Хайди в суд документах модель уверяет, что будет заботиться о безопасности детей и что их отец – у которого есть британский паспорт – волен навещать их когда ему вздумается. Однако, как оказалось, даже эти заверения не убедили певца. Несколько часов назад портал Hollywood Life впервые рассказал о точке зрения Сила на эту ситуацию.

Я думаю, у Хайди есть тайный план – перевезти детей в Германию насовсем. Если ее запрос будет удовлетворен, она перевезет детей от меня и их дома в Лос-Анджелесе на неопределенный срок в Европу – особенно учитывая факт коронавируса и ограничительных мер на передвижение, которые могут измениться в любой момент и отрезать детей от США,

– говорится в его заявлении.

Хайди Клум и Сил

Напомним, в поданных Хайди документах ранее указывалось, что отъезд детей вряд ли особенно его травмирует, поскольку он и так проводит с ними мало времени:

Большую часть времени дети живут со мной, а их визиты к отцу можно назвать в лучшем случае эпизодическими.

Однако сам музыкант это отрицает:

У меня пока нет четкого расписания по опеке над детьми. Но я подчеркнул, что для меня важно быть настолько вовлеченным в их жизнь, насколько это возможно…. Хайди – настоящая знаменитость в Германии, и она может в любой момент решить остаться там. Я очень боюсь этого.

Ранее практически все сезоны Germany’s Next Top Model снимали в Лос-Анджелесе, сейчас же шоу переместилось в Европу по причине более мягких правил для съемочных групп. На данный момент США является “рекордсменом” по количеству заболевших вирусом COVID-19, и ограничительные меры в стране на любого рода коллективные мероприятия все еще очень сильны.

Хайди на прогулке с детьми и матерью Хелен, июнь 2019 года

Напомним, Хайди и Сил поженились в 2005 году, а окончательно завершили бракоразводный процесс в октябре 2014 года. Бывшие супруги воспитывают 4 детей: 16-летнюю Лени, 10-летнюю Лу, 14-летнего Генри и 13-летнего Йохана. Сейчас модель счастлива в отношениях с музыкантом Томом Каулитцем, за которого вышла замуж в феврале 2019-го.