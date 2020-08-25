Пэрис Хилтон мечтает стать матерью: “Ким Кардашьян уговорила меня заморозить яйцеклетки”

25.08.2020, 10:22, Разное

Известная it girl нулевых Пэрис Хилтон довольно долго поддерживала образ легкомысленной кокетки, которая быстро сменяет одного молодого человека другим. Однако в последние годы она стала все чаще говорить в интервью о том, что мечтает оставить свободный образ жизни и свить семейное гнездышко. Первый шаг в эту сторону сделан: Пэрис больше года счастлива в отношениях с предпринимателем Картером Реумом и все чаще называет его “тем самым”. Однако даже если Картер окажется не “тем”, у Пэрис уже наготове Plan B – о нем она и рассказала в своем новом большом интервью изданию The Sunday Times. Оказывается, 39-летняя Хилтон уже заморозила яйцеклетки – и сделала это по совету своей давней подруги Ким Кардашьян (дочь Ким и Канье Уэста – Чикаго, а также сына Сейнта выносила суррогатная мать – Ред.).

Мы с Ким прекрасно поговорили по этому поводу: она представила меня своему доктору, и я была так вдохновлена ее словами, что решила сделать это… Думаю, каждая женщина должна сделать это: так ты можешь действительно проконтролировать свое решение, а не думать постоянно: “О боже, я должна поскорее выйти замуж”.

Пэрис также рассказала журналисту, что мечтает не просто о ребенке, а о “маленькой копии меня”:

Я просто одержима примерками одежды для них (детей) и очень хочу себе такую маленькую копию для примерок.

Пэрис Хилтон

Пэрис также не исключает, что отцом такой маленькой копии может стать и Картер:

Я наконец-то нашла свою вторую половинку: того, с кем хочу провести всю свою жизнь и завести семью. Я и раньше говорила про своих молодых людей, что они “те самые”, но тогда я не чувствовала этого, а просто хотела создать идеальные отношения. Тогда я играла, а сейчас нет.

Избранник Пэрис Картер Реум является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.

Он довольно известный человек в Голливуде. Они знакомы друг с другом около месяца, – рассказывал инсайдер в январе. – И очень счастливы вместе. Их познакомили общие друзья, все считают их замечательной парой. Новый год они отмечали с семьей Картера, его родные просто очарованы Пэрис.

Пэрис и Картер Реум

Ранее Пэрис Хилтон никогда не была замужем, но была помолвлена со своим бывшим бойфрендом Крисом Зилкой.