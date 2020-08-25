 

Сосудистый хирург назвал основную причину появления рака легких у некурящих

25.08.2020, 10:17, Разное

Специалист в области сосудистой хирургии Ренат Хайров назвал фактор, который способствует повышению риска развития рака легких у людей, которые не курят. Он увеличивается примерно на 30%, если они регулярно дышат дымом от сигарет.

В сигаретном дыме содержится масса химических веществ, ослабляющих иммунитет. В результате организм становится более подвержен различным болезням. Кроме того, увеличивается риск повреждения здоровых клеток.

Дым табака повреждает клеточную ДНК. В результате раковые клетки образуются и размножаются стремительнее. На стенах оседают опасные канцерогены от сигарет. Даже в комнате, где присутствует хорошая вентиляция, остается до 80% данных веществ.

Кроме того, пассивное курение значительно увеличивает риск развития опасных болезней. Речь идет о сердечных патологиях, онкологии мозга, крови, колоректального вида рака, ХОБЛ.



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