 

“Лопаются глаза, слезает кожа”: Алена Кравец высказалась о кремации Легкоступовой

25.08.2020, 10:17, Разное

Светская львица Алена Кравец высказалась по поводу кремации тела покойной певицы Валентины Легкоступовой. Блондинка не понимает, зачем было это делать.
Валентины Лекгоступовой не стало 14 августа. До последнего Кравец верила, что тело артистки сжигать не будут. Кравец изучала данный вопрос и знает, как все происходит. Сначала лопаются глазные яблоки и слезает вся кожа, покойник словно поднимается из гроба под воздействием высоких температур. От осознания данного процесса у Кравец появляется мороз по коже.

Знаменитость не понимает, как будут дальше жить дети Лекгоступовой, которые отправили тело покойной матери на кремацию. Она напомнила, что церковь не приветствует этот способ.

Некоторые коллеги Легкоступовой предлагали родственникам сделать из праха искусственные камни, а последние превратить потом в сережки или же подвески. Кравец надеется, что такое решение не будет принято, поскольку в этом проявляется кощунство и цинизм. Вдовец артистки предлагает развеять прах. Сама же светская львица надеется, что на Троекуровском кладбище в память о Легкоступовой появится красивый памятник.



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