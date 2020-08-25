Светлана Бондарчук и Сергей Харченко отправились в медовый месяц в Турцию

25.08.2020, 10:17, Разное

Светлана Бондарчук и ее новоиспеченный муж Сергей Харченко отправились в Турцию в медовый месяц. Несколькими кадрами от свадебного путешествия супруг знаменитости поделился в социальной сети Instagram.

Пара живет в отеле, где стоимость номера в сутки составляет около 50 тысяч рублей. Сама же свадьба Бондарчук и Харченко состоялась чуть больше недели тому назад. После торжества пара захотела поехать отдохнуть. Ввиду того, что границы с большим количеством государств из-за пандемии коронавируса остаются закрыты, семейство решило отправиться в Турцию.

Дизайнер Сергей Харченко опубликовал фотографию супруги, которая с большим удовольствием обедает. В медовом месяце пара решила расслабиться и забыть о правильном питании. Она остановилась в пятизвездочном отеле в Бодруме. Там же в этом году отдыхали Полина Гагарина и Ирина Дубцова.

Свадьба Харченко и Бондарчук состоялась в Москве. Сначала знаменитости расписались в Гагаринском ЗАГСе, а потом отправились на банкет в ресторан, находящийся в «Москва-Сити». На празднование свадьбы пара пригласила узкий круг гостей.