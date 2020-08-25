Бизнесмена Быкова заподозрили в организации еще одного убийства

25.08.2020, 10:08, Новости дня

Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, подозревают в организации еще одного убийства. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СК.

«В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным СК, летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в 50 тыс. долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, утром 18 января 2005 года мужчина был убит четырьмя выстрелами из пистолета ТТ в центре Красноярска. Киллер получил лишь пятую часть от обещанного вознаграждения.

Напомним, в мае Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Свердловский районный суд отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года.

В июле Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом.