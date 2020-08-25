Учеников начальных классов Приангарья обеспечат бесплатным горячим питанием

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25.08.2020, 10:08, Новости дня

С 1 сентября все учащиеся 1-4 классов в Приангарье будут обеспечиваться горячим питанием бесплатно, сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на видеоконференции с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой.

Иркутская область на организацию бесплатного питания для школьников 1-4 классов в 2020 году получит из федерального бюджета более 600 млн рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

Отмечается, что субсидия выделяется региону на условиях софинансирования. Из регионального бюджета на эти цели будет направлено 225 млн рублей. Средства поступят в 837 школ, в отношении которых Роспотребнадзор дал положительное заключение. 

Еще 50 мало- и среднекомплектных школ в Иркутской области, в которых 100-процентная готовность не обеспечена, положительного заключения Роспортребнадзора не получили. Среди основных проблем в этих школах специалисты Роспотребнадзора выделили отсутствие пищеблоков или цехового деления в них, несоответствие площадей установленным нормам.

Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что все учащиеся 1-4 классов в Иркутской области, независимо от того, в каких школах учатся, с 1 сентября будут бесплатно получать горячее питание.

Ранее Кобзев обсудил вопрос сохранения прибайкальских лесов с представителями «РЖД», общественных и экологических организаций.



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