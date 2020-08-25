Седан Audi S8 получился намного быстрее, чем говорили его разработчики

25.08.2020, 10:05, Новости дня

В Сети продемонстрировали видео, на котором модель седана Audi S8 сумела разогнаться до 100 км в час быстрее, чем ранее прогнозировали представители марки.

Зрители смогли увидеть, что на разгон до 100 км в час уходит до 3,25 секунд, что в полсекунды быстрее, чем анонсировали. Более того, осуществить разгон до 161 км в час удалось за 8,09 секунд. Вместе с тем эксперты указывают, что сложившаяся обстановка с разгоном является частой, так как Audi занижает показания по паспорту для своей техники.

Напомним, модель получила восьмицилиндровый двигатель на 571 л.с., а также систему полного привода. В настоящее время модель Audi S8 доступна на российском рынке по цене от 10,29 млн рублей в базовой комплектации.