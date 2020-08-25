Обнародованы дебютные снимки обновленного Jeep Grand Cherokee

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25.08.2020, 10:05, Новости дня

В Сети опубликовали рендеры обновленного внедорожника, создан командой опытных художников.

Автомобиль выполнен на основе ранее показанных шпионских снимков, которые демонстрируют вероятное исполнение серийной модификации автомобиля. По фотографиям можно рассмотреть довольно строгий вид кузова, а также увеличенную форму радиаторной решетки. Однако несмотря на предложенные изменения, автомобиль сохранит классический стиль.

Вместе с тем здесь также предусмотреть модернизированную головную оптику и примененную платформу от Alfa Romeo Giulia. Новинка получит третий ряд сидений, а также некоторые другие улучшения. Также следует выделить, что автомобиль получил мультимедийный центр с увеличенным дисплеем. Предполагается, что в салоне установят цифровую приборную панель.



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