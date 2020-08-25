Мнение: Покурил

25.08.2020, 10:00, Разное



Все произошло очень быстро и просто. Он возвращался привычной дорогой с работы домой. Летний августовский вечер, теплынь!

Он подошел к ларьку, что бы купить сигарет на завтра. Получив желаемое, отошел от ларька, прикуривая, но не успел сделать затяжку, получив страшный удар в висок.

Нет, мужиком он был крепким, и удар лишь сбил его с ног. Его руки загребли ступни одного из нападавших, и он с силой дернул их на себя, после чего налег на упавшего “джентльмена”. Двое других стали бить его как попало и куда попало, под дикие, истошные крики своего товарища, лежавшего под ним. Все трое были так перепуганы форс-мажором, что вкладывали все свои силы – один в крики, а другие в удары.

Наконец все кончилось. Трое грабителей убежали, а он остался лежать. Прошло сколько-то времени, и он поднялся. Одним, не до конца подбитым глазом, увидел испуганное лицо кавказской национальности в окошке ларька.

Рубаха висела юбкой, разорванная по швам, закрывая порванные между ног брюки. Лицо напоминало препарированную лягушку. Спина, ребра и грудь горели от ссадин. Шатало.

-Надо в больницу…- подумал он и направился к остановке. Подошел троллейбус. Он знал маршрут этого номера – троллейбус останавливался рядом с горбольницей. Ехать было две остановки. Он зашел в салон и сел на самое заднее сиденье, что бы не смущать присутствовавших пассажиров, которые с любопытством, брезгливостью и страхом разглядывали его. Но троллейбус продолжал стоять, издавая утробное мурлыкание двигателя. Внезапно, по громкой связи, раздался голос водителя:

– Граждане пассажиры! Пока этот не выйдет, машина никуда не пойдет.-

Настала пауза, но ненадолго. Раздался женский голос:

– Мужчина, вы слышите? Это к вам относится!-

Потом мужской голос:

– Мужик, ладно тебе, выходи.-

Спорить с кем-либо, что-то доказывать у него не было сил и желания. Он вышел из троллейбуса и поковылял в сторону больницы, обняв себя руками, пошатываясь. Впервые, в своей мужской жизни, он заплакал, своим одним недобитым глазом.