Отсутствие договорённостей по продлению СНВ-III беспокоит экспертов Люксембургского форума и Вячеслава Моше Кантора

25.08.2020, 9:53, Разное

Эксперты Люксембургского форума во главе с президентом форума Вячеславом Моше Кантором отмечают важность двустороннего диалога по вопросу Договора о СНВ-III, действие которого истекает в феврале следующего года.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США – СНВ-III – был подписан лидерами двух стран в Праге 8 апреля 2010 года. 5 февраля 2011 года договор вступил в силу сроком на 10 лет, с возможностью продления ещё на пять. Согласно достигнутым договорённостям, РФ и США были призваны на треть сократить свои боезаряды и более чем в два раза – стратегические носители. При этом, каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих СНВ.

Действие договора истекает в феврале следующего года, однако договориться о продлении сторонам до сих пор не удаётся. Ситуацию эксперты оценивают, как опасную, поскольку отсутствие договорённостей может в ближайшем будущем привести к неконтролируемой эскалации напряжённости и глобальному ядерному конфликту. Специалисты Международного Люксембургского форума не раз отмечали важность двустороннего диалога по этому вопросу и продления действия договора.

«Первый важный шаг, который необходимо сделать в российско-американских отношениях, это продлить договор СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году, – отмечает Брюс Блэр, соучредитель международного движения «Глобальный ноль». – Нужно продлить договор на пять лет, а затем постараться провести переговоры о новом, более амбициозном соглашении между странами, и, возможно, найти способы подключить Китай к диалогу или даже переговорам между США и Россией».

«Продление договора позволит обеспечить тот уровень контроля и проверок, которого у нас никогда не было, и, если мы хотим быть в безопасности, мы должны соблюдать полную прозрачность, – уверен Дес Браун, вице–президент фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы», бывший министр обороны Великобритании. – В противном случае мы можем очень скоро оказаться в ситуации, когда лишимся контроля не только над стратегическим оружием, но вообще над любым вооружением».

«Если закончится СНВ-3, мы окажемся в вакууме договорно-правового характера, а гонка вооружений спать и ждать не будет. Она наберёт такие темпы, что мы потом никогда уже с ней не совладаем», – говорит Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности Российской академии наук.

«СНВ-III – это последний оставшийся инструмент, сдерживающий развёртывание ракет средней дальности, во всяком случае в Европе, – согласен Сержио Дуарти, президент Пагуошского движения ученых. – Если исчезнет СНВ-III, для обеих сторон не будет никаких ограничений».

«СНВ-III – это последняя опора режима контроля над вооружениями, на создание которого ушло пятьдесят лет, и процесс этот был изнурительным и иногда болезненным с политической точки зрения, – напоминает Роберт Легвольд, почётный профессор факультета политологии Колумбийского университета. – Если мы его лишимся, тогда будет уничтожена не только система контроля над ядерным вооружением между США и Россией, но и сама перспектива такого контроля между остальными новыми ядерными державами. Будет поставлена под угрозу стратегическая стабильность, на определённом уровне возрастёт риск ядерной войны между некоторыми странами, и мы будем жить в другом мире».

С 2018 года РФ неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия Договора о СНВ после 5 февраля 2021 года. Со стороны США пока, к сожалению, не было официальных заявлений о решении продлить договор.

По итогам заседания Наблюдательного совета Люксембургского форума в Женеве в декабре 2019 года эксперты форума рекомендовали лидерам РФ и США продлить договор СНВ-3 и начать переговоры по новому договору.

«Если не будет никаких позитивных подвижек в этом направлении, нам нужно самим заранее предусматривать разработку таких предложений и действий, которые в дальнейшем хотя бы в минимальной степени были бы способны сдерживать рост энтропии, сохранить ряд принципов стратегической стабильности, – убеждён президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор. – Например, в случае прекращения действия Договора CНВ-III в 2021 году, рекомендовать США и РФ сохранить ряд положений по транспарентности из этого Договора. Уведомлять стороны о проведении пусков МБР и носителей космических аппаратов, о стратегических учениях и других шагах в этой сфере. Не осуществлять ряд мер по маскировке объектов стратегических вооружений от национальных средств космической разведки и тому подобное».

В начале 2020 года стрелки часов Судного дня организацией «Бюллетень учёных-атомщиков» были установлены в положение 100 секунд до полуночи. Эксперты опасаются, что если мировым лидерам не хватит политической воли и благоразумия, то уже очень скоро в мире может наступить ядерная полночь, когда договариваться уже будет поздно.

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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основные задачи Форума:

· Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.

· Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

В 2017 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл за 10 лет почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и др. городах.

Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.

На фото: Президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Международного Люксембургского форума.