 

Ученые рассказали о разрушении иммунной системы тяжелыми инфекциями

25.08.2020, 9:53, Разное

Ученые объяснили механизм и причину разрушения иммунной системы человека тяжелыми вирусами. Результаты нового исследования появились в журнале Nature Immunology.
После заражения тяжелой инфекцией происходит иммунное истощение, приводящее к тому, что клетки начинают терять свой прежний облик. При этом если ранее считали, что процесс длится продолжительное время, то теперь установлено, что все происходит в течение нескольких дней.

По словам руководителя исследования из Мельбрунского университета Даниэля Уцшнайдера, их открытие может поспособствовать эффективному лечению не только обычных инфекций, но и коронавируса. Один из главных вопросов сегодня заключается в том, почему некоторые пациенты имеют тяжелую форму COVID-19, а у других болезнь протекает бессимптомно.



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