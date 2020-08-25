Дочь Легкоступовой оставила в гробу матери тайный предмет

25.08.2020, 9:53, Разное

Дочь Валентины Легкоступовой оставила в гробу покойной матери некий тайный предмет. Об этом журналистам рассказали очевидцы, пришедшие на траурную церемонию.

Дочери Легкоступовой Анетте Бриль пришлось самостоятельно организовать похороны знаменитой матери. На траурной церемонии она на некоторое время задержалась у гроба родительницы, пока все отошли.

Перед тем, как на Троекуровском кладбище был закрыт белый гроб, Бриль положила в него неустановленный предмет небольшого размера. Некоторые предположили, речь идет о какой-то памятной для обеих родственниц вещи.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. За несколько дней до своей смерти она вместе с мужем попала в больницу. В одном из столичных медучреждений артистка впала в кому. Многие обвинили в случившемся третьего мужа знаменитости Юрия Фирсова. Родственники даже не пустили его на отпевание. Яхтсмен не признает обвинения в свой адрес.