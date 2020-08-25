 

МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян

25.08.2020, 9:48, Новости дня

Сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, на данный момент не соответствуют действительности, сообщил директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

«Что касается второй части вопроса относительно Пола Уилана, то тут сложно добавить что-то новое. Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осужденного за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова Волынкина.

Бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.

Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Адвокат Уилана ранее допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что РФ и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.

Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре.



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