Рубль вырос к доллару

25.08.2020, 9:48, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,11%, до отметки в 74,59 руб., при этом курс евро прибавил 0,08%, достигая 88,04 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара ускорил снижение до 74,42 руб. (-0,33%). Курс евро также перешел в «красную» зону и опускался на 0,1% – до 87,88 руб.