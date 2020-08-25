 

Россияне массово недополучали пенсию из-за глупой ошибки

25.08.2020, 9:43, Разное

Члены Счетной палаты Российской Федерации
после проведенного аудита выяснили, что пенсионерам не выплатили порядка 2,2 миллиона рублей. Это произошло из-за того, что один и тот же человек имеет несколько счетов. Кроме того, некоторые граждане имели идентичные данные СНИЛС в базе Пенсионного фонда.

Это происходит из-за того, что люди неправильно заполняют анкеты, пояснили в ведомстве. Они допускают ошибки, после чего некорректные данные вносятся в базу, появляется путаница.

Смена фамилий также приводит к неправильному расчету пенсий. В Счетной палате отметили, что зачастую такая ошибка возникает среди женщин, которые вышли замуж. Сотрудники Пенсионного фонда объединяли идентичные счета, пытаясь избежать ошибок, но члены ведомства выяснили, что таким гражданам не всегда начислялась пенсия в положенном им размере.

Всего аудиторами было проверено 45 пенсионных дел. Нарушения были в половине из них. Счетная палата заключила, что Министерство труда и соцзащиты, а также Пенсионный фонд обязаны проверить и пересчитать пособия. На основании новых данных люди получат деньги, которые им положены по закону.



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