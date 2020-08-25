 

Выходку Лукашенко с автоматом назвали спасением угасающего протеста

25.08.2020, 9:43, Разное

В первую ночь после президентских выборов в Белоруссии казалось, что вот-вот начнется новый этап в истории страны. Тысячи людей активно проявили свою гражданскую позицию и столкнулись с невиданной жестокостью силовиков.

Однако позже белорусы сделали ставку на мирный протест. Люди стали дарить цветы бойцам Лукашенко, которые еще вчера с превеликим удовольствием избивали их дубинками. Многие сошлись во мнении, что пацифистский подход к происходящему выглядит красиво для Запада и цивилизованного сообщества, но к реальным политическим изменениям вряд ли приведет.

Протестующие увидели, что массовые прогулки по улицам Минска не вызывают бурю эмоций у власти. По этой причине демонстранты утратили мотивацию.

Однако на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко спас протестное движение, убежден автор телеграм-канала “Рефлексия и реакция”. По мнению блогера, бравада взявшего в руки оружие политика настолько искусственна, что страх Батьки перед собственным народом стал очевидным и воодушевил его оппонентов.

Сильный лидер, который уверен в завтрашнем дне, вряд ли будет устраивать спектакль с военным обмундированием. Лукашенко дал понять, что готов лично защищать свою резиденцию от вторжения “врагов”, которую, очевидно, никто не собирался осаждать.



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