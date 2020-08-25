 

Песня 99 luftballons станет новым гимном ВВС Белоруссии

25.08.2020, 9:32, Разное

Командование ВВС Беларуси на прошедшем недавно совещании приняло новый гимн ВВС. Им стала аранжировка известной песни 99 luftballons («99 воздушных шариков»).

– Новые вызовы, стоящие перед нами, это в первую очередь проверка нашего боевого духа. Деморализация наших ВВС, которой добиваются зарубежные кукловоды, недопустима. Поэтому наше командование приняло ряд мер по поддержанию боевого духа наших ВВС. Одна из них — новый гимн, более подходящий современным реалиям войны в воздухе. Написание нового гимна с нуля было бы недопустимым промедлением в текущей ситуации. По этой причине был найден уже существующий подходящий текст. Мелодию же по просьбе верховного главнокомандующего Александра Лукашенко было решено оставить — ему лично очень дорога эта мелодия, — сообщила пресс-майор ВВС Белоруссии Жанна Артемьева.

Ожидается, что популярная и модная песня повысит престиж белорусских ВВС и поможет призвать больше молодых людей в их ряды, сообщает ИА “Панорама”.

Напомним, ранее в министерстве обороны Беларуси разъяснили, почему подняли вертолет для защиты воздушного пространства страны от воздушных шариков, отправленных из соседней Литвы.

– Вчера вечером в районе погранперехода «Каменный Лог» дежурными силами авиации была пресечена попытка нарушения Государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь со стороны Литовской Республики. Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы, — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

В министерстве рассказали, что воздушные шарики могут нести такие угрозы:

Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики.
Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам.
И в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее.

– Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения Государственной границы Литовской Республики не было, — заявил исполняющего обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковника Олег Орлов.



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