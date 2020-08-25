Охота кошки за своим хвостом

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25.08.2020, 9:26, Разное

Пошли призывы из Европы к российским властям. У нас тоже требуют «возбудить уголовное дело».

Общий смысл заявлений – «прозрачное расследование» отравления Навального.

Да-да, сейчас, несомненно, все может быть иначе.

Не так, как с отравлениями Щекочихина, Политковской, Литвиненко, Кара-Мурзы, Скрипалей, Верзилова.

Уже так не будет, что полониевый киллер посажен депутатом Госдумы к жириновцам. Не получится, как с заказчиками и организаторами убийцы Немцова – приехали в Чечню к подозреваемому, постучали в дверь, а там никто не открыл. – да и черт с ним. Отбыли в Москву с зачехленной кобурой. Путина, Кадырова, Золотова даже не пытались допрашивать.

Ныне все переменится. Держите карман шире.

Пропитанная ядом диктатура даст, на сей раз (и в который раз!), «прозрачность».

Убийцы обеспечат вам такое «расследование» своей деятельности, что все останутся довольны.

Привесят бумажку от Бастрыкина себе на хвост и, словно кошка, начнут интенсивный бег по кругу, выпучив глаза и скользя когтями по паркету.

Следите за вращением. Скоро схватят злодеев…

СерпомПо



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