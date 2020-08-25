 

НЛО останавливается в воздухе, а затем «стреляет» прямо в небо

25.08.2020, 9:25, Разное

Не смотря на то, что НЛО фиксируются все чаще и чаще (благодаря наличию всевозможных видеорегистраторов и хороших видеокамер практически у каждого цивилизованного жителя Земли), интерес к таким материалам, периодически появляющимся в Сети интернет, не пропадает. И очередной видеоролик также привлек внимание тысяч пользователей Всемирной паутины. Почему?

Действительно, почему, коли такие НЛО практически не несут никакой новой информации нам? Да, это явно неземные аппараты, да они косвенно подтверждают, что за нами давно следят пришельцы, но дальше этих сведений подобные новости ничего не нового пока не раскрывают. Более того, на официальном уровне о них практически ничего не говорится – или очень скупые сведения на уровне «может быть», или идет явное утаивание чего-то.

А в это время не только уфологи, фактически уже и обыватели буквально засыпают Интернет фото- и видеоматериалами об НЛО. Очередной видеоролик появился на днях от пользователя с ником lmx2001.

Вот что он пишет:

Я настроился в тот вечер на просмотр веб-камеры St Ives Hayle Beach Live Webcam UK, чтобы понаблюдать летний закат над морем – это красиво и всегда немного романтично. В какой-то момент я вдруг заметил, что над морской гладью «висит» загадочный объект, испускающий яркий свет. Через некоторое время светящийся НЛО, парящий над морем, на огромной скорости перемещается влево, опять зависает в воздухе, а потом уже «стреляет» в небо и исчезает. Все это я зафиксировал на компьютере…

Свидетели НЛО утверждают, что такие «встречи» всегда производят на сознание человека неизгладимое впечатление. Словно тебе приоткрывается дверца в неведомое и ты благодаря этому становишься сопричастным к какой-то мировой тайне. Или даже – к сказке. Может, поэтому видео об НЛО так притягательны, поскольку соприкоснуться с этой «сказкой» и понять чуть больше об окружающем нас мире, наверное, мечтает каждый из наc.



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