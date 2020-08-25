 

В Украине зафиксировано наименьшее за неделю число новых случаев COVID-19

25.08.2020, 9:19, Новости дня

За сутки в Украине подтвердили 1658 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне в стране было зафиксировано 1799 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 108 415. За последние 24 часа в Украине умерло 25 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318. 

Вылечилось за время эпидемии 52 870 человек, из них 346 – за последние сутки. Активных случаев – 53 227.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3649;
Волынская область – 5187;
Днепропетровская область – 2050;
Донецкая область – 1238;
Житомирская область – 2923;
Закарпатская область – 7063;
Запорожская область – 1407;
Ивано-Франковская область – 8154;
Киев – 12 153;
Киевская область – 5115;
Кировоградская область – 769;
Луганская область – 244;
Львовская область – 13 389;
Николаевская область – 1004;
Одесская область – 6166;
Полтавская область – 677;
Ровенская область – 8644;
Сумская область – 1246;
Тернопольская область – 4923;
Харьковская область – 7807;
Херсонская область – 337;
Хмельницкая область – 2047;
Черкасская область – 1300;
Черновицкая область – 9371;
Черниговская область – 1552.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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