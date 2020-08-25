Ученые синтезировали фермент для лечения инсульта и травм спинного мозга

25.08.2020, 9:17, Разное

Ученые из Канады и США совместно переработали и улучшили естественный фермент, способствующий восстановлению нервной ткани в случае ее повреждения в результате травмы спинного мозга или инсульта. Полученные результаты могут стать основной для новых методов лечения острых нарушений кровоснабжения головного мозга.

По словам профессора инженерии Университета Торонто Молли Шойхет, вокруг поврежденного нерва образуется глиальный рубец. Он состоит из клеток и биохимического вещества. Данная среда защищает нерв от дальнейшего разрушения, но при этом препятствует его восстановлению. Но 20 лет назад эксперты выяснили, что природный фермент хондроитиназа ABC, синтезированием которого занимается бактерия Proteus vulgaris, разрушает молекулы, из которых состоит глиальный рубец.

В своем исследовании сотрудники Технического университета Торонто и Мичиганского университета изменили биохимическую структуру фермента, что позволило им создать три новые и стабильные формы хондроитиназа ABC. В ходе тестирования исследователи установили, что один из полученных ферментов оказался максимально эффективным, теперь его могут взять за основу для лечения инсульта или повреждений спинного мозга.