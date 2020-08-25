Рабочие нашли останки мамонта на месторождении на Ямале

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25.08.2020, 9:08, Новости дня

Рабочие случайно наткнулись на останки мамонта на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба компании «Газпромнефть-Ямал».

«На арктическом промысле «Газпром нефти» в Ямальском районе нашли останки мамонта: кость черепа и бивень. Археологическая находка была сделана работниками Новопортовского месторождения случайно при проведении работ на карьере», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Отмечается, что работники промысла ищут другие возможные останки древнего животного. Фотографии с места раскопок уже переданы специалистам для оценки важности открытия, по рекомендации ученых останки мамонта пока хранятся на месторождении.

Это уже вторая подобная находка за лето 2020 года, сделанная в Ямальском районе. В июле фрагменты скелета с мягкими тканями мамонта обнаружили местные жители на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха. Ученые считают, что мамонт хорошо питался и умер молодым.

Напомним, в январе на Таймыре были найдены следы древнего народа.



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