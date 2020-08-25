У Софи Тернер дома стоит трон из «Игры престолов»

25.08.2020, 8:53, Разное

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер, исполнившая в нем роль Сансы Старк, забрала со съемочной площадки настоящий трон. Фотоснимок реквизита актриса опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.

Только речь идет не о Железном троне, борьба за который длилась весь сериал, а о реквизите, на котором Сансу Старк короновали в финальном сезоне в ее фамильном замке. Аналогичный фотоснимок появился в Instagram ее супруга Джо Джонаса, являющегося участником группы Jonas Brothers.

Стоит напомнить, что 28 июля была опубликована информация о рождении первенца у 24-летней Софи Тернер и Джо Джонаса. Пара начала встречаться в 2016 году, а поженились они лишь в начале мая. Свою дочь супруги назвали Виллой.