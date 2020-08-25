“Могучий потенциал” – эксперт об огромном преимуществе Тихановской
25.08.2020, 8:43, Разное
По словам собеседницы “Дни.ру”,
Светлана Тихановская не обращается к чьим-то чужим взглядам, учениям или
жизненной философии. “Она сама черпает мудрость из неистощимого источника
и живет исключительно в соответствии с собственными убеждениями и представлениями”,
– считает психолог.
Натали Соболева заявила, что такие люди, как правило, пользуются уважением и занимают ответственные
посты. “Ее огромное преимущество – это проницательность и
сообразительность, благодаря которым Светлана Тихановская легко стала
популярной”, – сказала эксперт. Главная конкурентка Александра Лукашенко
необычайно восприимчива к таким моментам, на которые
большинство других людей редко обращают внимание.
“Светлана Тихановская чувствует себя
абсолютно некомфортно до тех пор, пока не расставлены все точки над i. Она слишком дотошна в деталях и считает, что на все должны
быть свои причины и обоснования. Именно поэтому она записала видеообращение к
лидерам европейских стран. Политик попросила их не признавать победу Александра
Лукашенко на выборах президента. Она просит руководителей европейских
государств “поддержать пробуждение Белоруссии” и не признавать
результаты президентских выборов”, – констатировала специалист.
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При этом, по мнению психолога, в
постоянной погоне за знаниями и в стремлении разрешить внутренние конфликты
Светлана Тихановская зачастую попадает в неприятные ситуации, которых можно
было бы избежать. “Но, как правило, все это случалось в молодости. Сейчас
она крепко встала на ноги, осознала свой могучий потенциал и связанную с ним
ответственность и, не отклоняясь, идет по избранному пути”, – отметила
Соболева.
Так, четко понимая свою силу,
Светлана Тихановская не боится создавать Национальный координационный совет
Белоруссии, который обеспечит мирную передачу власти. “Организация объявит
новое демократическое голосование, в котором примут участие международные наблюдатели”,
– добавила Соболева.
Она подчеркнула, что, несмотря на потенциал, Светлана Тихановская в любом случае остается
женщиной и мамой, и некоторые стороны супружеской жизни представляют для нее
серьезную проблему. “Одна из главных трудностей заключается в том, что
Светлана боится потерять личную свободу, вступая в брак. Свобода для нее важна,
она ценит ее превыше всего и подчас даже выше счастливых любовных отношений”,
– заявила эксперт.
Это не помешало политику создать семью. “Но остается большая вероятность проблем, касающихся брака, интимной
жизни или детей. Партнер Светланы Тихановской должен научиться справляться
с ее силой, не занимая при этом оборонительную позицию, которая может
восприниматься ею как провокация. Для нее очень важно и чрезвычайно сложно
найти себе подходящего партнера, с которым Светлана Тихановская сможет не
притворяться и быть самой собой”, – заключила психолог.
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