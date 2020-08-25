“Могучий потенциал” – эксперт об огромном преимуществе Тихановской

25.08.2020, 8:43, Разное

По словам собеседницы “Дни.ру”,

Светлана Тихановская не обращается к чьим-то чужим взглядам, учениям или

жизненной философии. “Она сама черпает мудрость из неистощимого источника

и живет исключительно в соответствии с собственными убеждениями и представлениями”,

– считает психолог.

Натали Соболева заявила, что такие люди, как правило, пользуются уважением и занимают ответственные

посты. “Ее огромное преимущество – это проницательность и

сообразительность, благодаря которым Светлана Тихановская легко стала

популярной”, – сказала эксперт. Главная конкурентка Александра Лукашенко

необычайно восприимчива к таким моментам, на которые

большинство других людей редко обращают внимание.

“Светлана Тихановская чувствует себя

абсолютно некомфортно до тех пор, пока не расставлены все точки над i. Она слишком дотошна в деталях и считает, что на все должны

быть свои причины и обоснования. Именно поэтому она записала видеообращение к

лидерам европейских стран. Политик попросила их не признавать победу Александра

Лукашенко на выборах президента. Она просит руководителей европейских

государств “поддержать пробуждение Белоруссии” и не признавать

результаты президентских выборов”, – констатировала специалист.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Авг 2020 в 1:20 PDT

При этом, по мнению психолога, в

постоянной погоне за знаниями и в стремлении разрешить внутренние конфликты

Светлана Тихановская зачастую попадает в неприятные ситуации, которых можно

было бы избежать. “Но, как правило, все это случалось в молодости. Сейчас

она крепко встала на ноги, осознала свой могучий потенциал и связанную с ним

ответственность и, не отклоняясь, идет по избранному пути”, – отметила

Соболева.

Так, четко понимая свою силу,

Светлана Тихановская не боится создавать Национальный координационный совет

Белоруссии, который обеспечит мирную передачу власти. “Организация объявит

новое демократическое голосование, в котором примут участие международные наблюдатели”,

– добавила Соболева.

Она подчеркнула, что, несмотря на потенциал, Светлана Тихановская в любом случае остается

женщиной и мамой, и некоторые стороны супружеской жизни представляют для нее

серьезную проблему. “Одна из главных трудностей заключается в том, что

Светлана боится потерять личную свободу, вступая в брак. Свобода для нее важна,

она ценит ее превыше всего и подчас даже выше счастливых любовных отношений”,

– заявила эксперт.

Это не помешало политику создать семью. “Но остается большая вероятность проблем, касающихся брака, интимной

жизни или детей. Партнер Светланы Тихановской должен научиться справляться

с ее силой, не занимая при этом оборонительную позицию, которая может

восприниматься ею как провокация. Для нее очень важно и чрезвычайно сложно

найти себе подходящего партнера, с которым Светлана Тихановская сможет не

притворяться и быть самой собой”, – заключила психолог.