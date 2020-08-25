Доктор Лиза, Норд-Ост и человек из Подольска

25.08.2020, 8:25, Разное

Кинотавр-2020 надевает маску и деловой костюм.

О том, как он будет проходить, если позволит эпидемиологическая обстановка, в онлайн-режиме рассказали президент форума Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева.

Александр Роднянский и Ситора Алиева. Фото: Кинотавр

Александр РоднянскийпродюсерО том, что делает этот фестиваль уникальным в мировом масштабе

— Даже две мировые войны и эпидемии ХХ века не останавливали кинематографический процесс, не закрывали кинотеатры, не прекращали съемки кино. Кинематограф жил. А вот сейчас кино остановилось. Пандемия оказалась сильнее всех вызовов, которые проходило человечество.

В этом году решение проводить фестиваль далось очень сложно, большинство киносмотров отменены, и мы тоже стояли перед этой дилеммой. Почему мы решили проводить его в офлайне с 11 до18 сентября?

Всем известно, что фестиваль — место, где рождается кино, новые фильмы, новые имена, где авторами содержательных картин проговаривается наше время, где запускаются новые биографии кинематографистов, творческие истории. Фестиваль — это кинематографическая экспертиза, дающая жизнь фильмам каждый год. Отмена Каннского кинофорума оказалась катастрофическим ударом по авторскому, содержательному, независимому кино во всем мире. Мы не услышали новых имен, не были продемонстрированы новые тренды в кино. Все эти фильмы не вышли в прокат, не стали знаком времени, не конституировали эпоху своими историями. Они не пришли к зрителю. Именно фестиваль — навигатор интереса к тем или иным фильмам, к тому или иному виду кино.

Не только Канны, но и важнейший фестиваль, открывающий сезон наград в Теллурайде, сфокусированный на творческом кинематографе, отменили. Не состоится и киносмотр в Локарно — и это стресс для европейского авторского кино.

Учитывая количество представленных на отбор фильмов, а их было только полнометражных 78 картин, мы приняли решение: соблюдая все жесткие ограничения, провести наш смотр.

Он действительно будет особый. Значительно меньше людей. Если в предыдущие годы через фестиваль проходило более 4 тысяч гостей, то в этом году будет не больше 800 человек.

Отменены светская часть и вечеринки. Продуман шахматный порядок рассадки даже на открытой площадке перед Зимним дворцом. Это будет деловой форум. Показы кинофильмов, обсуждения, небольшая деловая программа.

Любопытно, что конкурсную программу, созданную в основном молодыми авторами, обрамляют два фильма классиков. Откроет фестиваль экспериментальный синтетический эпос Андрея Хржановского «Нос или Заговор не таких», в котором соединены два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, созданная Шостаковичем в 1930.

Фильм закрытия — «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского — современный отклик на трагические события расстрела рабочих в Новочеркасске.

Из 15 фильмов, включая картины открытия и закрытия, 8 поддержаны Министерством культуры, но на рынке появился второй мощный игрок — Фонд «Кинопрайм», поддержанный Романом Абрамовичем. Фонд инвестирует в основном яркие, независимые арт-работы молодых кинематографистов. В программе пять картин, поддержанных «Кинопраймом».

Программный директор фестиваля Ситора Алиева определила общие тенденции нового российского кино. Прежде всего его устойчивую феминизацию. На отбор было прислано 30 проектов, сделанных женщинами. Кроме того, в каталоге много женщин-продюсеров, сценаристов, операторов. Женщины, по словам Ситоры, отличаются упорством в добывании финансирования, способны снимать кино с небольшими бюджетами, не боятся делиться с миром личными интимными историями.

И притом что именно эти, глубоко личные сюжеты, превалируют в конкурсе, вторая тенденция — кино, основанное на реальных событиях.

Много дебютов. Среди них «Город уснул» Марии Игнатенко. Премьера фильма состоялась в Берлине на «Форуме молодого кино». Вместе с героем этого сновидческого фильма погружаемся в сферу сонного города со спящими горожанами. Но весь этот замерзший пейзаж лишь проекция внутреннего мира героя, потерявшего близкого человека.

«Китобой» — дебют Филиппа Юрьева, фильм — участник Венецианского кинофестиваля. В чукотской деревне появляется интернет, и 15-летний охотник Лешка знакомится с девочкой, ради которой убегает из родных мест. Изысканно снятое в умопомрачительных локациях кино.

«Маша» Анастасии Пальчиковаой — про бандитские 90-е и подростка Машу, которая отлично боксирует и любит своих друзей, даром что они банда.

«Человек из Подольска» Семена Серзина, киноверсия популярной пьесы Дмитрия Данилова, которую сам Серзин и ставил в Волковском театре.

Женская психодрама «Вмешательство» Ксении Зуевой — о любви хирурга и его пациентки. О том, как опасно уступать собственным страхам и сомнениям. В главной роли Анна Чиповская.

«Скажи ей» Александра Молочникова — о непростых взаимоотношениях матери и отца, в которых ребенок оказывается заложником. Героиня уезжает в Америку, оставляя мужа и лишая сына общения с отцом, который не представляет жизни без ребенка.

Комедия «Хандра» Алексея Камынина — об одном дне трех товарищей. Многофигурное, драйвовое молодежное кино, рассказывающее о судьбах реальных людей.

«Кто-нибудь видел мою девчонку» Ангелины Никоновой по мотивам скандальной книги Карины Добротворской, в которой она в форме 100 писем обращается к адресату, которого уже нет в живых, — талантливому критику Сергею Добротворскому.

«Пугало» Дмитрия Давыдова сняли в Якутии за 900 тысяч рублей. Фильм — яркий представитель динамично развивающейся национальной школы.

Драма «Конференция» Ивана И. Твердовского, фильм — участник Венецианского фестиваля. О травме, которую пытаются пережить участники трагедии «Норд-Оста».

Комедия «Глубже» Михаила Сегала. Герой Александра Паля Роман — единственный оставшийся в живых специалист по глубине. Поэтому за ним и начинается охота. Спасаясь от нее, Роман спасает мир.

«Доктор Лиза» Оксаны Карас посвящен жизни Елизаветы Глинки. В главной роли Чулпан Хаматова.

«Трое» Анны Меликян, уже шестой раз фильмы режиссера в конкурсе «Кинотавра». Любовный треугольник. Она — Виктория Исакова. Он — Константин Хабенский. И Она — Юлия Пересильд.

Покажут и экспериментальную работу Ивана Вырыпаева UFO, в которой режиссер попытался отразить тревогу времени. Фильм создан на одной из онлайн-платформ.

На мой вопрос, сказалась ли сама пандемия на содержательной части программы, Ситора Алиева ответила, что фестиваль ждет еще одну интересную киноработу, которую авторы не успели завершить в связи с карантином. Но если они все же успеют, программа дополнится еще одним названием.

Онлайн-показа не будет. По мнению устроителей, фестиваль — премьерная площадка, и подавляющее число продюсеров, авторов надеется на выход их фильмов в прокат. Они предпочитают сохранять права показа за собой.

Но вот хорошая новость:

будет «Эхо "Кинотавра"» в Музее современного искусства «Гараж».

Жюри полнометражного кино возглавит неоднократный победитель «Кинотавра» режиссер Борис Хлебников. С ним в судейской команде — актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, оператор Федор Лясс, сценарист и режиссер Нигина Сайфуллаева, журналист Дарья Златопольская, продюсер Екатерина Филиппова. Женщины доминируют и в жюри — знак времени.

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В деловой программе в качестве ответа натиску сериалов на кинематограф и на зрителя — питчинг сериальных проектов, приглашаются к участию и обсуждению проектов все основные стриминговые платформы. Будет отдельная дискуссия о коротком метре, важная для молодых кинематографистов.

Итак, скорее всего, «Кинотавр» состоится. Ситуация тем не менее непредсказуемая. Если эпидемия будет набирать обороты, фестиваль придется отменить.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»