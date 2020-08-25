 

Испытания подтвердили эффективность «Деривации-ПВО» для борьбы с БПЛА

25.08.2020, 8:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредварительные испытания зенитного комплекса «Деривация-ПВО» подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).

«Боевая машина зенитного комплекса успешно прошла предварительные испытания, подтверждена возможность борьбы с БПЛА различного типа, конкретные показатели эффективности зенитного комплекса можно будет увидеть после завершения всех испытаний с использованием вновь разрабатываемых выстрелов», – передает ТАСС сообщение концерна.

Напомним, в конце декабря замминистра обороны Алексей Криворучко заявил о завершении предварительных испытаний перспективного зенитного комплекса (ЗК) «Деривация-ПВО» и самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ».



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