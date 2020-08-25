В Госдуме предложили сдвинуть начало учебного года

25.08.2020, 8:08, Новости дня

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября.

Парламентарий предлагает перенести начало учебного года на месяц в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования в связи с ежедневной регистрацией порядка 5 тыс. новых случаев заражений коронавирусом в России, передает РИА «Новости».

По мнению Власова, это позволит отложить резкий рост числа социальных контактов и предотвратит возможность новой вспышки заболевания.

Кроме того, депутат считает, что за счет этого у детей и родителей появится больше времени на тестирование и не создаст резкого роста нагрузки на медицинскую инфраструктуру.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что при организации учебного процесса, в том числе в ходе проведения сентябрьских линеек, в школах будут соблюдены все требования Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавируса.

Также сообщалось, что к началу нового учебного года в РФ готовы более 36 тыс. образовательных учреждений.