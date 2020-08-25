Представлен недорогой кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta

25.08.2020, 7:58, Новости дня

Японский автогигант Toyota официально представил публике обновленный паркетник под названием Urban Cruiser.

Новинка окажется более недорогой, чем актуальная версия кроссовера Hyundai Creta. Напомним, предложенный экземпляр является результатом тесного сотрудничества компаний Toyota и Suzuki, тогда как модель является перелицованной версией Suzuki Vitara Brezza с расширенным функционалом.

По внешнему виду отличия новинки Toyota Urban Cruiser состоят в решетке радиатора, головной оптике, фирменным бамперам, а также примененном логотипе марки. Более того, салон практически идентичен прежнему исполнению кроссовера. Под капотом установили 1,5-литровый мотор на 105 л.с. Также доступна гибридная версия паркетника.